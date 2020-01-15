القوات المشتركة تكسر تسللاً في الفاخر

المصدر: عدن-البيان

تمكنت القوات المشتركة في اليمن، أمس، من كسر ومحاولات تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع حبيل الكلب والمواقع المجاورة لقسم شرطه الفاخر وكذلك باتجاه جبهة باب غلق غرب، وتصدَّت لهجوم كبير للميليشيا من ثلاثة اتجاهات.وقصفت مدفعية ودبابات اللواء الأول مواقع الحوثيين في حمام النبيجة وعمق بيت الشرجي بعد محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم بالسلاح الثقيل، وفقاً لمصدر في عمليات اللواء فقد تم رصد واستطلاع مسبق لتحركات الميليشيات في تلك المواقع قبل ض ربها بقوة وتصاعدت منها ألسنة اللهب وسحب دخان كثيفة.

ومن تلال عثمان أطلقت القذائف صوب مواقع الحوثيين في جبال حمك التي اتخذتها الميليشيا الحوثية مواقع استراتيجية لها بعد فرارها من مدينة الفاخر.

ضربات موجعة

من جهته قال عبد الكريم حمزة رئيس عمليات اللواء الخامس قوات خاصة المرابط في مريس شمال الضالع عن تلقي ميليشيا الحوثي ضربات موجعة وقاسية خلال الأيام والمعارك السابقة.

وقال إن وحدات من لوائه وبقية قوى القوات المشتركة بقيادة العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع قائد القوات المشتركة نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال غرب قعطبة وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من مسلحيهم فيما غنمت المشتركة أسلحة متوسطة.

وأكد أن الهجوم المباغت أتى بعد أيام من إحباط هجومين للحوثيين ومصرع اثنين من كبار قادتهم في جبهات القتال.

اقتحام

إلى ذلك، قال مصدر يمني إن ميليشيا الحوثي اقتحمت منزل حي الصافية بمشاركة عناصر نسائية مسلحة من كتيبة ما تعرف«بالزينبيات».وأضاف المصدر أن مسلحي الحوثي اختطفوا فتاتين، إضافة إلى والدهما وشقيقهما بعد اعتراضهما على اقتحام المنزل، واقتادوهم جميعهم إلى جهة مجهولة. وحاولت ميليشيا الحوثي، تسويغ جريمة اختطاف الفتاتين، عبر تلفيق تهم كيدية تتعلق بالشرف إليهما، وهو ما كذبه سكان في الحي حيث أكدوا التزام الفتاتين سلوكياً وأخلاقياً.

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أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة 16 شخصاً برصاص مسلح في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب اليمن،، عندما أطلق مسلح النار على المصلين في أحد المساجد. وأوضحت المواقع أن مسلحاً، يعتقد أنه يعاني من حالة نفسيه، باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر، أثناء صلاة الظهر، ما أدى إلى سقوط 16 شخصاً ما بين قتيل وجريح.