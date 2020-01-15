خط مياه إسرائيلي على أراضي قلقيلية

المصدر: الأراضي المحتلة ـ وكالات

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس بتنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء خط مياه جديد على أراضي محافظة قلقيلية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، بأن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ المرحلة الثانية، من إنشاء خط المياه الإسرائيلي، الذي يمتد من داخل أراضي الـ48 حتى حدود محافظة نابلس، لتغذية المستوطنات بالمياه. وأضاف أن المرحلة الأولى كانت بحفر أراضٍ للخط من قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، في حين بدأت المرحلة الثانية فجر اليوم، بالحفر في أراضٍ من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن الاحتلال يسعى بالطرق كافة للسيطرة على الأرض الفلسطينية، ويهدد الوجود الفلسطيني في المحافظة.

وشدد على أهمية المقاومة الشعبية، لمواجهة هذا المشروع الخطير وبالإمكانيات كافة، لافتاً إلى أن الاحتلال يعمل وبكل الطرق لخلق واقع جديد.