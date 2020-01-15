الرئيس التونسي يمهل الفرقاء يومين لحل أزمة الحكومة

المصدر: تونس - البيان

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة إلى التقدم إليه بمقترحاتها حول الشخصيات التي تراها مناسبة لتشكيل الحكومة.

وقال في رسالة مفتوحة نشرتها مؤسسة الرئاسة «هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس»

وتعني هذه الرسالة أن الرئيس لن يتشاور مع قادة الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية مباشرة، مثلما جرت العادة بل أمهلهم يومين لتحديد مرشحيهم.

في الأثناء، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بتشكيل حكومة محدودة العدد تضم كفاءات سياسية وشخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة العالية والقدرة على المبادرة وتتحلّى بالنزاهة ونظافة اليد.