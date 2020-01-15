تبون يستقبل رئيس حزب جيل جديد

المصدر: (الجزائر - وكالات)

استمراراً لسلسلة المشاورات التي شرع فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، التي أوكلت مهمتها في مرحلة أولى إلى لجنة من الخبراء برئاسة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة البروفيسور أحمد لعرابة، استقبل أمس الشخصية الثالثة رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان بمقر الرئاسة، بعد يومين من استقبال مولود حمروض وعبد العزيز رحابي.

اللقاء تناول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور لإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي هي في صلب المطالب الشعبية. وخلال اللقاء عرض رئيس حزب جيل جديد أراء وتصورات حزبه، كما قدم جملة من المقترحات لتعزيز التشاور والحوار اللذين باشرهما الرئيس تنفيذاً لالتزاماته الانتخابية، التي أكدها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية رئيساً للجزائر.