إصابة عسكريين عراقيين بهجوم لـ«داعش»

المصدر: (بغداد - وكالات)

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أمس، عن إصابة عدد من جنود حرس الحدود قرب سوريا، في هجوم شنّه مسلحون من تنظيم «داعش» الإرهابي بالقرب من معبر حدودي بين البلدين.

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان، إن الهجوم أدى إلى إصابة ضابط وجرح 3 آخرين من منتسبي حرس الحدود العراقي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيانها، أن الهجوم الذي نفذه مسلحون من تنظيم «داعش» وقع بالقرب من معبر الوليد العراقي مع سوريا.

وشنت القوى الأمنية العراقية سلسلة عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الذي فقد سيطرته بقدر كبير، لكنه ما زال متواجداً وقادراً على إيقاع الأذى.