الحكومة السودانية: القوات المسلحة قادرة على حسم التمرد

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أكدت الحكومة السودانية، قدرة القوات المسلحة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت، ودعت السكان إلى الابتعاد المواقع المحددة، وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف.

وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان له اليوم، إن بعض مناطق العاصمة الخرطوم شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع، وأقامت بعض المتاريس، وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

وأضاف «كان جهاز المخابرات قد اصدر قراراً بتسريح هيئة العمليات، بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز، وتحويله لجهاز لجمع المعلومات»، وأكد أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح، واعتبروه أقل مما يجب أن يتلقوه.

وقال إن الأحداث وقعت بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري وسوبا ومقر هيئة العمليات شرق المطار، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض، وقد قامت القوات المسلحة والقوات النظامية، بالتعامل مع الموقف، وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.

وأكد محمد صالح عدم وقوع أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن، وقال إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، وأضاف «وفي كل الأحوال، فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد، وتأمين المواطنين والمنشآت».