حمدوك: نجدد الثقة في الجيش وقدرته على حسم الموقف

المصدر: دبي، الخرطوم - البيان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، أن الوضع تحت السيطرة في العاصمة الخرطوم، مشدداً: «لن نتراجع عن تحقيق أهداف الثورة»، ومؤكداً تجديد الثقة في الجيش الوطني.

وقال حمدوك، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «نطمئن مواطنينا أن الأحداث التي وقعت اليوم تحت السيطرة وهي لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة. الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف».

وفي وقت سابق أكدت الحكومة السودانية، قدرة القوات المسلحة على حسم التمرد وتأمين المواطنين والمنشآت، ودعت السكان إلى الابتعاد عن المواقع المحددة، وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف.

وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان له اليوم، إن بعض مناطق العاصمة الخرطوم شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع، وأقامت بعض المتاريس، وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

وأضاف «كان جهاز المخابرات قد أصدر قراراً بتسريح هيئة العمليات، بعد التعديل الذي حدث لقانون الجهاز، وتحويله لجهاز لجمع المعلومات»، وأكد أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح، واعتبروه أقل مما يجب أن يتلقوه.

وقال إن الأحداث وقعت بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري وسوبا ومقر هيئة العمليات شرق المطار، كما حدثت حركة احتجاج محدودة بمدينة الأبيض، وقد قامت القوات المسلحة والقوات النظامية، بالتعامل مع الموقف، وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.

وأكد محمد صالح عدم وقوع أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن، وقال إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، وأضاف «وفي كل الأحوال، فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد، وتأمين المواطنين والمنشآت».