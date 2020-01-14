قرقاش: الإمارات حريصة على الإسهام في نجاح التجربة السودانية

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، حرص دولة الإمارات على متابعة التطورات في السودان، والإسهام في نجاح التجربة السودانية، وأن ما يجمع البلدين كثير، وأعلن في الوقت ذاته التزام الإمارات الكامل بنجاح السودان، وانطلاقه اقتصادياً وإقليمياً، ليؤكد دوره بوصفه إحدى أكبر وأهم الدول العربية.

وقال معاليه، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، في الخرطوم، إن هناك علاقة تاريخية ومصالح مشتركة جيواستراتيجية واقتصادية تجمع البلدين، وهناك جالية سودانية تبلغ 100 ألف سوداني مقيمة في الإمارات، وأضاف معاليه: «حريصون على متابعة التطورات في السودان، وحريصون على أن نسهم في نجاح التجربة السودانية، ما يجمعنا مع السودان كثير».

وأكد معاليه أن زيارته للسودان تأتي ضمن جملة زيارات لمسؤولي البلدين، لتوطيد التعاون ومتابعة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية التي تربط الإمارات بالسودان، وتابع معاليه: «من المهم أن نكثف هذه العلاقات والزيارات، لأن معرفة الأمور كما هي على الأرض هي المعرفة الأوضح والأعمق».

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن هناك جدولاً مكثفاً للزيارة سيتيح له اللقاء مع قيادات السودان الرسمي للتعرف إلى أوجه التعاون وكيفية الدفع بالتعاون الثنائي، مؤكداً أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بالاستمرار في تطوير هذه العلاقة التاريخية، وإدراك للظرف التاريخي الحالي في السودان.

وأن تكاتف جهود السودان وأشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة. وأردف معاليه: «الإمارات ملتزمة بنجاح السودان، وبانطلاقه اقتصادياً وإقليمياً، ليؤدي دوره الطبيعي بوصفه إحدى أكبر وأهم الدول العربية».

بدوره، ثمّن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الدعم المتواصل من دولة الإمارات للسودان، وأكد تطلع السودان إلى توثيق العلاقة وتطويرها، في إطار تعاون متكامل في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي.