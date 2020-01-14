خادم الحرمين يعزي في وفاة السلطان قابوس

المصدر: مسقط - وكالات

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

وفور وصوله أمس توجّه خادم الحرمين الشريفين إلى مقر العزاء حيث كان في استقباله لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان.

كما كان في استقباله، فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لسلطان عمان والشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما، عبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

وقد رافق خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.