القوات المشتركة تدق أبواب الحشا في اليمن

المصدر: عدن- البيان

نقلت القوات المشتركة في محافظة الضالع، المواجهات مع ميليشيا الحوثي إلى الأطراف الشرقية لمديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز، فيما تمكنت من السيطرة على جبال استراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وقال ماجد الشعيبي المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع لـ«البيان»: إن مواجهات الأيام القليلة الماضية نقلت المعركة استباقياً صوب الحدود الشرقية لمديرية الحشا تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها باعتبارها واحدة من الأهداف الأساسية لمعركة صمود الجبال.

وحسب الشعيبي، فإن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة بتار جنوب غربي مديرية قعطبة بين وحدات من القوات المشتركة وميليشيا الحوثي.

من جهته، أعلن قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد القطريفي، أن قوات اللواء سيطرت على جبل الربع وبعض الجبال المطلة على وادي جلال المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيا الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح.

من جهة أخرى، باتت العمليات العسكرية المتقدمة في أعالي جبهة الضالع تطرق أبواب مناطق جنوب وجنوب شرقي إب، عقب مكاسب حاسمة أنجزتها القوات المشتركة، خلال الأيام الماضية وتوجتها الساعات الماضية بانتصارات عريضة على مساري شمال وشمال غربي مديرية قعطبة.