ترحيب أوروبي بوقف إطلاق النار

المصدر: (لوكسمبورغ - وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في ليبيا «ذا صدقية ودائمًا»، وذلك خلال مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل ذلك، أكدت روما متابعتها وقف إطلاق النار عبر اتصالات أجراها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبوتين ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ فيما أوضح الكرملين أن بوتين وكونتي اتفقا على أهمية تقيد طرفي النزاع بوقف إطلاق النار.

من ناحيتها، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار ليبيا. وقالت: نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وبناء وحكومة وحدة.