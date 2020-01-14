مؤتمر دولي حول ليبيا الأحد المقبل

المصدر: (برلين - وكالات)

أكد ناطق باسم الحكومة الألمانية أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا سيعقد في برلين خلال أيام. وأعلن الناطق شتيفن زايبرت أن «التحضيرات للمؤتمر جارية، ويجب أن يعقد هنا في برلين».

ورجح أن يلتئم المؤتمر الأحد المقبل، رغم أنه من المبكر تأكيد ذلك في هذه المرحلة.

وبموازاة ذلك، أعلنت الرئاسة التركية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم نفسه لبرلين، دون أن تحدد خلفيات الزيارة.

وأكدت الرئاسة المصرية من جهتها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، آخر مستجدات الأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين.