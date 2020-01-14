قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً

المصدر: (الأراضي المحتلة - وكالات)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس (19) فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتى، وأب ونجله، وشقيق أسيرة، رافق ذلك اعتداءات وعمليات تخريب في المنازل، واستدعاء لشاب من القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين جرى اعتقالهم من مناطق الخليل. وفي بيت لحم اُعتقل خمسة فلسطينيين، كذلك جرى اعتقال فلسطينيين من بلدتي دير السودان وبلعين، وهما: عبد المجيد حسن (19 عاماً)، وهو شقيق الأسيرة شذى حسن، وعدي الخطيب. فيما جرى اعتقال آخرين من طولكرم وهما: فهد ياسين، وسعد أحمد قاسم (32 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين محمد أسعد عبيدات من بلدة أبو ديس، وإياد الكرد من العيساوية، والفتى مصطفى غزالة من البلدة القديمة في القدس، وفلسطيني جرى اعتقاله من نابلس وهو عماد خالد ياسين، ومحمد فهيم عودة (34 عاماً) من قلقيلية.