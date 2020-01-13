شاهد.. إعلامية عراقية تتلقى خبر مقتل شقيقها على الهواء

المصدر: بغداد - عراق أحمد

ظهرت الإعلامية العراقية سحر عباس جميل، مقدمة برنامج «القرار لكم»، خلال تقديم حلقة الأحد، وقد بدا عليها الحزن الشديد. وأوضحت المذيعة العراقية، أن سبب الحزن الذي بدا واضحاً عليها، هو علمها بمقتل شقيقها الأكبر، اللواء الركن طارق عباس جميل.

وبينت أنها رغم علمها بوفاة شقيقها الأكبر سناً قبل دقائق مـن بدء الحلقة، استمرت في التقديم، مضيفة: «تعوّدنا أن حياتنا الشخصية تكون خارج الاستوديو، لذا سأستمر في تقديم البرنامج لتوضيح ما يحدث بالبلاد»، مقدمة اعتذارها للمشاهدين.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء الأحد، بمقتل اللواء الركن طارق عباس جميل، ضمن العسكريين العراقيين، الذين سقطوا في قصف قاعدة بلد الجوية العراقية.

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي كانت تضم جنوداً أمريكيين، ولكنهم انتقلوا من القاعدة قبل أيام، بحسب مسؤول عسكري عراقي.

وتعد سحر عباس من مقدمات البرامج، التي تنقل الواقع العراقي، عبر قناة «دجلة» الفضائية، التي اغتيل مراسلها في البصرة، الإعلامي أحمد عبد الصمد، ومعه مصور القناة صفاء غالي، يوم الجمعة الماضي.