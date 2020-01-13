حفتر والسرّاج إلى موسكو لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول ليبي كبير أنّه من المنتظر وصول القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السرّاج، الاثنين، إلى موسكو، لتوقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن مصدر ليبي أنّ حفتر وصل بالفعل إلى موسكو.

وأضاف أنّه لا عِلم لديه عمّا إذا كان سيكون هناك لقاء مباشر بين حفتر والسرّاج.

وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان "بشكل منفصل مع المسؤولين الروس".

كذلك، نقلت وكالات أنباء روسيّة عن رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينغوف، قوله إنّه "وفقًا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإنّ (...) السراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو (لإجراء) محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".

ودخل وقفٌ هشّ لإطلاق النار في ليبيا حيّز التنفيذ الأحد بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس.