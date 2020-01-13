السعودية واليابان اتفاق على استقرار المنطقة

المصدر: الرياض - واس

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، بجانب سبل تعزيز استقرار المنطقة، وتخفيف حدة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها العاهل السعودي مع رئيس الوزراء الياباني الذي يقوم بزيارة إلى المملكة في مستهل جولة خليجية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وبحسب الوكالة، بحث الجانبان التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومساء السبت، وصل شينزو آبي، إلى الرياض، في أولى محطات جولة خليجية تستغرق 5 أيام.

وبحسب «واس»، كان في استقباله عدد من مسؤولي منطقة الرياض، بالإضافة لوزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري.

وتهدف الزيارة للتخفيف من حدة التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق.

وكانت حكومة آبي، قررت أواخر الشهر الماضي، إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن الملاحة. وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

شينزو آبي يعتزم التنحي

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه «لا يفكر» في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد نهاية ولايته الحالية في سبتمبر 2021. وطالب البعض في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آبي بالاستمرار لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي في رئاسة الوزراء.

وأوضح آبي، قبل توجهه إلى الشرق الأوسط: «في الواقع أنا لا أفكر في ذلك.. هذا الأمر لا يدور في ذهني». وأضاف: «لا أفكر أيضاً في الدعوة إلى إجراء انتخابات في الوقت الحالي، ولن أتردد في القيام بذلك عندما يحين الوقت المناسب». طوكيو - وكالات