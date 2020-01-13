عشرات المصابين بمواجهات بين طلبة والأمن العراقي.. و8 صواريخ على قاعدة أمريكية

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أفادت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصدر أمني، بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط بمحافظة الكوت إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة.

وتم إغلاق الجامعة بعد المواجهات.ووصل عدد كبير من المحتجين إلى ساحة التظاهر وسط كربلاء، وأفاد ناشطون بتجدد الاشتباكات بينهم وبين القوات الأمنية. كما تحدثت معلومات عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بعد أن استخدمت القوات الحكومية القنابل المسيلة للدموع والرصاص.

وأفاد الناشطون أن المحتجين قطعوا طرقات رئيسية وجسوراً، كما وقعت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصدر أمني بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة. وقبلها أفادت قناة «العربية» بإغلاق جامعة واسط في الكوت.

لجنة تحقيق

وأمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية مقتل متظاهرين اثنين وإصابة نحو 10 في كربلاء، في حين قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف إن «مجموعة إجرامية قامت باستهداف المتظاهرين في كربلاء، ما تسبب بإصابة 3 متظاهرين بجروح».

قصف

وسقطت ثمانية صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تضم جنوداً أمريكيين شمال بغداد، ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين عراقيين، بحسب بيان للجيش. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن القصف بالكاتيوشا أسفر عن «إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان».

وغادرت غالبية القوات الأمريكية قاعدة بلد بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية.

وأكد مصدر عسكري عراقي لفرانس برس أنه «لم يبق في القاعدة أكثر من 15 جندياً أمريكياً وطائرة واحدة».