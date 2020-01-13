الشرعية تُحكم حصار الميليشيا في الجوف

المصدر: عدن - البيان

أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني، حصارها على مركز مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، بعد تحرير كامل مناطق المديرية من ميليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ قوات الجيش حرّرت منطقة إعفي وسلسلة جبال حبش المحيطة بها، وسلسلة جبال قشعان في المديرية ذاتها، حيث كانت الميليشيا تستخدمها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني في محيط مركز المديرية، كما أنّ السيطرة على المنطقة والسلاسل الجبلية، مكن الجيش الوطني من استكمال الطوق العسكري المفروض على مركز التدبيرية الخاضع لسيطرة الميليشيا.

ووفق المصادر، فإنّ قوات الجيش، بقيادة العميد هيكل حنتف، ستواصل فرض الحصار المحكم على مركز المديرية، حتى إرغام عناصر ميليشيا الحوثي على الاستسلام، مشيرة إلى أنّ الجيش يتجنّب اقتحام المركز، حفاظاً على سلامة المدنيين، حيث يوجد في المركز كثافة سكانية عالية.

إلى ذلك، تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة الحديدة، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها على مناطق متفرقة جنوب الحديدة في اليومين الماضيين. وأكدت مصادر القوات المشتركة، سقوط ما يقارب 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها الميليشيا على مديرية حيس ومناطق أخرى في المحافظة.

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ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري خلال 2019

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حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيا

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حالة تصفية داخل سجون الحوثي