اجتماع عربي

المصدر: ( القاهرة - د.ب.أ)

يعقد البرلمان العربي، برئاسة د. مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع يوم الأربعاء المقبل في القاهرة. وقال البرلمان، في بيان، إن رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح سيحضر الجلسة وسيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي، مشيراً إلى صدور قرار بشأن تطورات الأوضاع في دولة ليبيا.

