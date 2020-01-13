المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي، على ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي يقوم بأول زيارة له للقاهرة عقب توليه منصبه الجديد، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال الناطق، إن اللقاء تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعظيم قنوات التشاور بين الجانبين في هذا الشأن.