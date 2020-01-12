وسم #الإمارات_لن_تنسى_قابوس يتصدر ترند الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق وسم "الإمارات لن تنسى قابوس" رقماً قياسياً في التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حقق 61 مليون مشاهدة حول العالم حتى اللحظة. ليتصدر قائمة الترند المحلي للإمارات، ليسجل بذلك أعلى المشاهدات والتعليقات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الدولة، ما يؤكد التفاعل الكبير من أبناء الإمارات والدول العربية والعالم مع الوسم.

وقال مغردون: «ترجل فارس الحكمة والسياسة السلطان قابوس قائد النهضة العُمانية، كان الأخ والصديق ورفيق درب الشيخ زايد "رحمه الله" له مكانة رفيعة عند عيال زايد، أسس المغفور لهما علاقات تاريخية وثيقة جمعت البلدين والشعبين الشقيقين».

واضاف مغردون: أن الإمارات لن تنسى قابوس الذي رسم سياسة عُمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على التعايش السلمي بين جميع الشعوب المنطقة، ولاسيما العلاقة التي تميزت بين دولة الامارات و سلطنة عُمان ما أسس لعلاقة تاريخية عززتها المواقف الصادقة والعلاقات المتينة الراسخة بين البلدين.

وأكد المغردون: أن الإمارات لن تنسى قابوس رفيق درب الشيخ زايد الذي كان له علاقة وطيدة بالإمارات، بالإضافة الى العلاقات التاريخية المتينة وعمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات كافة. كما تحدث المغردون عن العلاقات الوثيقة التي كانت وستبقى بين الإمارات وسلطنة عٌمان، وعن العلاقة القوية التي جمعت الشيخ زايد والسلطان قابوس والتي رسمت خارطة المستقبل للبلدين، حيث قالوا "قابوس كان بمثابه أخ لزايد رحلو الحكماء ورسمو لنا خارطة المستقبل".

واضافوا: ان العلاقة التي تربط دولة الإمارات بُسلطنة عُمان تاريخية ومتأصلة منذ القدم، مشيرين إلى ان الإمارات وعُمان ماضيتان بإذن الله في تعزيز مسيرة الأخوّة المباركة التي بناها زايد وقابوس لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

و نشر العديد من المغردين صوراً تجمع المغفور له الشيخ زايد والسلطان قابوس، معلقين عليها: "صور جميلة تجمع بين الوالد المؤسس الشيخ زايد الخير والإنسانية مع الشيخ قابوس رحمها الله".

كما تفاعل المغردون الذين أجمعوا على أن المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد باني نهضة عُمان طوال سنوات حكمه التي ناهزت خمسة عقود، اتسمت بالحكمة والبناء والعلاقات المتوازنة مع الجميع.