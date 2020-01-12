أبو الغيط: طراز نادر

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «ببالغ الحزن وعميق الأسى إلى الأمة العربية والإسلامية» جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وقال أبو الغيط في بيان إنّ «الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، دأب خلال فترة حكمه على تبني خطٍ مستقل لبلاده جنبها الكثير من الأزمات والصراعات التي اعتصرت المنطقة».

وتابع أنّ السلطان قابوس «طالما لعب أدواراً إيجابية على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه كان صاحب رؤية بعيدة ونظر ثاقب في الشؤون الدولية والعربية»، جعلته يحظى «باحترامٍ وتقدير كبيرين على صعيد عالمي».

وأضاف أن السلطان الراحل «انحاز انحيازاً واضحاً للتحديث والتنمية ونجح في نقل البلاد نقلةً نوعية هائلة منذ تولى الحكم في 1970، حتى صارت على ما هي عليه الآن من استقرار وازدهار وانفتاح على العالم».