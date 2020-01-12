قابوس بن سعيد يترجّل وعُمان تبكيه

المصدر: مسقط - وكالات

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، أمس، وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان. وأعلنت التلفزة الرسمية ووكالة الأنباء العمانية خبر وفاة السلطان، عن 79 عاماً، في ساعة مبكرة السبت.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني نعياً جاء فيه: إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى العالم أجمع: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله، ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي اختاره الله إلى جواره مساء (أول من أمس) الجمعة 10يناير لعام 2020م، بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970م، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً».

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة. وبث التلفزيون العماني الرسمي صوراً لموكب الجنازة في شارع السلطان قابوس.

ونُقل النعش ملفوفاً بالعلم العماني إلى جامع السلطان قابوس الكبير بمسقط حيث أقيمت صلاة الجنازة بمشاركة المئات. وأظهرت صور حشداً تجمع خارج المسجد، وتقدم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صفوف المصلين، وووري الجثمان الثرى بأحد مدافن العائلة المالكة.