الأزهر: سلطان الحكمة

المصدر: القاهرة - وكالات

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.

وأكد الأزهر الشريف أن التاريخ يشهد للسلطان قابوس بأنه كان قائداً حكيماً ومخلصاً وداعياً وراعياً للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وقد عمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلاً ومضموناً. وأضاف «لا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمة العربية والإسلامية ولسلطنة عمان، داعياً المولى عز وجل أن يسكن السلطان الراحل فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان». و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).