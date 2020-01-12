الزياني: قائد فذ

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، أمس، عن تعازيه للأسرة الحاكمة في سلطنة عمان والشعب في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الزياني إن السلطان قابوس، رحمه الله وطيب ثراه، كان قائداً فذاً، أخلص لعمان وشعبها، وقاد مسيرتها التنموية بكل حنكة وحكمة، وعزيمة صلبة، وسخّر جهوده ونذر حياته لتحقيق نهضة تنموية طموحة، لتصبح نموذجاً فريداً في النماء والبناء والتطور الحضاري.

وأضاف أن «السلطان قابوس بن سعيد أحب شعبه بقلب صادق مخلص وحنون، فبادله شعب عمان العزيز حباً بحب، وأخلص له وفاء وولاء لهذا القائد العظيم».

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس فقد أحد قادته المؤسسين لهذه المنظومة المباركة الذي كانت له إسهاماته الجليلة ومواقفه المبدئية في دعم مسيرة التعاون الخليجي، ليصبح المجلس كياناً راسخاً يعبّر عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي جمعت شعوب دول المجلس عبر التاريخ.

وأوضح أن رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة لتعميق التعاون والتكامل الخليجي والمحافظة على هذه المنظومة المباركة، ستظل ماثلة في السجل التاريخي لمسيرة مجلس التعاون، دليلاً على حكمة وبصيرة هذا القائد الفذ.