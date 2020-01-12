خالد بن سلمان: يومٌ حزين في وداع قائد حكيم

المصدر: الرياض - وكالات

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن حزنه لرحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وقال الأمير خالد في «تويتر»: «يومٌ حزين نودع فيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد رائد النهضة العُمانية ومؤسس السلطنة الحديثة، والقائد العربي الحكيم الذي تشرفت باستقباله لي قبل نحو شهرين في مسقط، وكنت محمّلاً بتحيات وتقدير مولاي الملك سلمان وسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجلالته.. تغمده الله بواسع رحمته». وأضاف: «التعازي الصادقة لجلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق، ترافقها أصدق الأمنيات لجلالته بأن يوفقه الله لتحقيق تطلعات الشعب العُماني الشقيق على الأسس التي أرساها الفقيد السلطان قابوس بن سعيد».