محادثات سلام

المصدر: موسكو - وكالات

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، بضرورة إنهاء الصراع في ليبيا، وإجراء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع ميركل عقب مباحثات استمرت بينهما لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقال الرئيس بوتين إن الوقت قد حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين، مؤكداً على أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة في طرابلس ووقف إطلاق النار. وتابع بوتين قائلاً :«إن الصراع في ليبيا يجب أن ينتهي».

وعن الأنباء التي تتردد عن وجود مرتزقة روس في ليبيا، قال بوتين: «إذا وجد روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية». من جانبها، قالت ميركل :«إن برلين لا تنوي التدخل في ليبيا ولكن لا بد من حل الأزمة». وأوضحت ميركل أن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا، معربة عن أملها بنجاح جهود السلام في ليبيا.