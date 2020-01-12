المصدر: تونس - وكالات

رفض النوّاب التونسيّون منح الثقة للحكومة التي قدّمها الحبيب الجملي، وهو ما سيُعيد إطلاق مفاوضات شاقّة لتشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة.

وصوّت 72 نائباً لصالح منح الثقة للحكومة، فيما صوّت 134 ضدّ منحها إيّاها، وأعلن ثلاثة نوّاب تحفّظهم. بدوره، أكد الحبيب الجملي أنه غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة في تونس، قائلاً إنّ نواب الشعب مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجملي قوله، عقب فشله في نيل موافقة البرلمان على حكومته المقترحة، إن نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب.