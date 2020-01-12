تحرير مرتفعات

تمكّنت القوات المشتركة في اليمن من تحرير منطقتي هجار وحبيل العبدي في منطقة العود، أولى مناطق محافظة إب مع محافظة الضالع، فيما خسرت قائد الجبهة عبدالسلام الأصهب. وذكرت مصادر عسكرية في محور إب لـ«البيان»، أن القوات المشتركة شنّت هجوماً شاملاً على مواقع الميليشيا في مرتفعات هجار وحبيل العبدي اللتين كانتا تتمركز فيهما ميليشيا الحوثي وتستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقة ومدينة الفاخر. وأكدت المصادر أن تحرير حبيل العبدي من الميليشيا الحوثية في شمال الفاخر ينهي أي تهديد على الفاخر، إذ كانت الميليشيا تتخذ هذه المرتفعات موقعاً لاستهداف مواقع القوات المشتركة في الفاخر، إذ انتشرت القوات المشتركة في جبهة هجار وبيت الشرجي وأمنت قرى كثيرة في منطقة العود الأسفل.

على صعيد متصل، صدّت القوات المشتركة هجوماً واسعاً شنته الميليشيا على جبهة الجب، أثناء تقدمها إلى وادي صبيرة. وأكد العقيد عبدالله مخزق، القيادي في اللواء الأول، أن الميليشيا شنت هجومها الفاشل على مواقع جبهة الجب وتكبّدت خسائر فادحة، مشيراً إلى أن الميليشيا بدأت هجومها عقب تقدمها إلى وادي صبيرة وسط تغطية نارية كثيفة. (عدن - البيان)