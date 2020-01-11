5 دول عربية تعلن الحداد لـ 3 أيام على السلطان قابوس

المصدر: د ب ا

أعلنت دول الإمارات ومصر والكويت والأردن والبحرين اليوم السبت الحداد لثلاثة أيام على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة، وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.

وأعلنت الكويت تعطيل الدوائر الحكومية بما فيها المدارس لثلاثة أيام تبدأ من اليوم تنفيذاً لأوامر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

ونعى عدد من رؤساء وأمراء الدول العربية السلطان قابوس.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا لسلطنة عمان اليوم خلفاً للسلطان الراحل.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في كلمة له خلال مراسم تنصيبه "سنسير على نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد وعلى الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي في مختلف المجالات وحل الخلافات بالطرق السلمية".

وأضاف: "ستواصل عمان دورها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء على تحقيق السلم والأمن الدوليين.. وسنبني علاقتنا مع جميع دول العالم على تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والاتفاقيات التي مضيناها مع مختلف الدول والمنظمات".