من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

اختير صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ،سلطانا لعمان خلفا للراحل سلطان بن قابوس بن سعيد الذي توفي مساء أمس الجمعة .

ويشغل جلالة السلطان هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان. وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد. ولد في عام 1954.

وشغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

كما شغل جلالته ، وهو من محبي رياضة كرة القدم، منصب نائب وزير الخارجية قبل أن يصبح وزيراً للتراث والثقافة في منتصف التسعينات.

كما أنه أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم في مطلع الثمانينات.