دعوة مجلس الدفاع في السلطنة للانعقاد لتحديد خليفة السلطان قابوس

المصدر: وكالات

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن السلطان قابوس بن سعيد توفي مساء الجمعة.

وحكم السلطان قابوس (79 عاما) سلطنة عمان منذ توليه السلطة العام 1970.

ولم يكن للسلطان قابوس أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان، الذي تم وضعه العام 1996، إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا خلال ثلاثة أيام من خلو العرش.

وقد دعا صباح اليوم مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.