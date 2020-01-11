استقالة إياد علاوي من عضوية البرلمان العراقي

المصدر: د ب ا

أعلن إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، أمس الجمعة، استقالته من عضوية البرلمان العراقي نتيجة "عدم التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية في بيان صحفي إن علاوي قرر الاستقالة من عضوية البرلمان "نتيجة الفشل في أداء دوره التشريعي والرقابي، وعدم تعامله بجدية وايجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

وأجبرت الاحتجاجات الحكومة بقيادة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع الشهر الماضي.