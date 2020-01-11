الثلوج تغطي مرتفعات نيوم في تبوك والحرارة 15 تحت الصفر

المصدر: تبوك - وكالات

اكتست مرتفعات نيوم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية باللون الأبيض جراء موجة قطبية أدت لتساقط كميات من الثلوج على المناطق البرية والجبلية، وتغطت مرتفعات وساحات جبال اللوز، وشملت علقان والظهر، بالثلوج في مشاهد جسدتها مناظر جمالية.

وخرج العديد من الشباب والعائلات للتنزه والاستمتاع بالثلوج، في أجواء تتكرر في فترة واحدة خلال السنة. وفي المقابل، كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى تلك المواقع.

حيث أعدت خطة شاملة للطوارئ، بناءً على توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، الذي وجه بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال هذه الأجواء.

وتشكل المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول، مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعد مرتفعات اللوز ومنطقة الظهر أحد أهم المواقع التي تشكل تراكم الثلوج ونزولها، مما يعني أن تشهد اليوم السبت تراكماً أكثر للثلوج وتوافد الكثير من متتبعي الطقس للمواقع التي تشهد نزول الثلج.

وذكر خبراء الطقس في السعودية، أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة لا تزال تتوغل ناحية أجواء المملكة وتنتشر في معظم المناطق، لتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، ودرجة الحرارة فجر أمس على قمم جبال اللوز شمال غرب تبوك نحو 7 درجات تحت الصفر، وأن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 15 درجة تحت الصفر، وأن عمق الثلوج الساقطة يتراوح بين 3 ـ 4 سنتيمترات.