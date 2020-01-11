الجزائريون يواصلون التظاهر للمطالبة برحيل رموز النظام السابق

المصدر: (الجزائر ـ البيان)

تظاهر جزائريون، أمس في شوارع العاصمة في الجمعة الـ47، مواصلين المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مسؤولياته.

وكان عدد المتظاهرين أقل من الأسابيع الفائتة. وردد المتظاهرون شعارات لتأكيد رفضهم جميع رموز عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وللمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك.

فضلاً عن فك القيود عن العمل السياسي والإعلامي كشروط لقبول الحوار، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومن جانب السلطة السياسية في الجزائر، فإنها تعمل على فتح قنوات حوار مع عدد من رموز المعارضة.