مناورة مصرية في البحرين الأحمر والمتوسط

المصدر: القاهرة - وام

تنفذ القوات المسلحة المصرية في الأيام القليلة المقبلة المرحلة النهائية من المناورة «قادر 2020»، بمشاركة الأسلحة المنضمة حديثاً للقوات المسلحة، وتشكيلات ووحدات من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي.

بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القوات المسلحة ستقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجي للقوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

اجتماعات

أعلنت مصر أن الاجتماعات الوزارية الأربعة حول سد النهضة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تبني أثيوبيا لمواقف مغالى فيها، مؤكدة أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد 8 و9 يناير 2020 في أديس أبابا تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر انخرطت في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولأثيوبيا.