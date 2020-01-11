السلطان قابوس بن سعيد في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عمان.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني العماني صباح اليوم نعياً فيما يلي نصه:

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي).

إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة 10يناير لعام2020م.

بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين، القادمة، داعيا الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره.

#ديوان_البلاط_السلطاني_العماني ينعى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور، الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة.https://t.co/mWGqbt2nHt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vg0gaKgmaA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 11, 2020