السيسي يبحث مع بوتين الأزمة في ليبيا

المصدر: وام

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر تطورات القضية الليبية ومستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة.

وبحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية فقد أكد الرئيسان على أهمية التهدئة في منطقة الخليج وعدم التصعيد حفاظاً على أمن وسلامة المنطقة.

وحول الشأن الليبي جدد السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا فيما أكد بوتين سعي روسيا لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية.

