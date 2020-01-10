السلطان قابوس بن سعيد في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عمان.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني العماني صباح اليوم نعياً فيما يلي نصه:

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي).

إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي اختاره الله إلى جواره مساء أمس الجمعة 10يناير لعام2020م

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.