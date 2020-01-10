الحوثيون يتلفون المساعدات الأممية

المصدر: عدن- البيان- وكالات

تواصل الميليشيا الحوثية حرمان اليمنيين من الدواء والغذاء، الذي تقدمه المنظمات الدولية مساعدات، إذ تحتجز الشحنات في أحواش مفتوحة وسط حرارة الشمس بحجة عدم دفع الضرائب والجمارك التي يعفيها القانون اليمني، ما أدى إلى تلفها كلياً.

كما قامت الميليشيا باستحداث الأنفاق وحفر الخنادق، التي تمتد من المزارع وبمسافات طويلة لتصل إلى داخل منازل المواطنين الذين هجرتهم منها.

وباتت تتمترس بداخلها، شرق مديرية التحيتا، جنوب الحديدة. وأعلن ممثل نيابة المخالفات الحوثية بالحديدة أحمد العبدلي إتلاف 7 أطنان من الأدوية والمكملات الغذائية المقدمة مساعدات، بعد تعرضها للتلف جراء سوء التخزين، موضحاً أن هذه المساعدات تابعة لمنظمة «العمل لمكافحة الجوع» وتحتوي على 48 صنفاً من المضادات الحيوية والمغذيات.

منع

من جهته كشف مسؤول عسكري عن منع مليشيا الحوثي البعثة الأممية المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، من الوصول إلى ميناء الصليف، شمالي الحديدة، للوقوف على أسباب الانفجار، الذي شهده الميناء وتقييم أضراره. وأوضح الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش: إن ميليشيا الحوثي منعت الفريق الأممي من الوصول إلى الميناء لمنع كشف أنواع السلاح المتفجر.

قتل

وفي محافظة تعز، قالت مصادر: إن 3 من موظفي بريد مديرية ماوية شرق محافظة تعز التي لا تزال تحت سيطرة الحوثي قتلوا.

وبينهم مدير المكتب محمد حاتم الذي قتل أثناء اقتحام مسلحين لمبنى البريد ونهب الأموال التي كانت بداخله. فيما قتل القيادي الحوثي أمير المقداد وعدد من مسلحيه في مواجهات بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

الى ذلك ، أعلنت المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت، السيطرة على مخزن للأسلحة ومواد لصناعة المتفجرات تابع لتنظيم القاعدة في المكلا.

استهداف

وفي الحديدة، كثفت ميليشيا الحوثي عمليات استهداف المناطق والأحياء الواقعة في نطاق سيطرة القوات المشتركة، وشنت الميليشيا قصفاً كثيفاً في الساعات الماضية على حي منظر، الذي تقع فيه نقطة المراقبة الأممية الخامسة لوقف إطلاق النار، ما أجبر عشرات الأسر على النزوح.

اتفاق

اكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أنه لا خيار أمام الحكومة سوى النجاح، والنجاح وحده فقط في تنفيذ اتفاق ، دون انتقائية وبطريقة تستوعب كل القوى داخل الدولة وتحت لوائها وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن الحكومة تدرك أن مصدر البلاء والخطورة تأتي من التمرد الحوثي المدعوم إيرانياً.