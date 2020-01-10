تحرك أمريكي يدفع بالملف السوري سياسياً

المصدر: الحسكة - عبد الله رجا

تعتزم الإدارة الأمريكية تحريك المسار السياسي السوري بعد أن تعطل في مشاورات جنيف الشهر الماضي، بسبب الخلافات بين المعارضة السورية والوفد المدعوم من الحكومة السورية حول أولويات اللجنة الدستورية والشروط التي وضعها وقد الحكومة السورية للبدء في صياغة دستور جديد.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مطلع في المعارضة السورية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بحث مع المعارضة السورية (هيئة التفاوض) .

موضوعات سياسية عدة، من بينها التدخل الأمريكي لوقف العملية العسكرية التي تخوضها روسيا والجيش السوري على المدينة وريفها.

فضلاً عن إمكانية التقارب بين المجلس الوطني الكردي الذي علّق مشاركته في الائتلاف في وقت سابق، إضافة إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على تغيير كتلة المستقلين في هيئة التفاوض.

وعلمت «البيان» من مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي قد يزور مناطق شمال شرقي سوريا، ويلتقي بعض القيادات الكردية في المنطقة، إضافة إلى لقاءات مع مجلس دير الزور المدني، إلا أن المصدر أفاد أن الزيارة قد يتم تأجيلها بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية.

تقريب

ويحاول جيفري تقريب وجهات النظر بين الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية من جهة، وبين الائتلاف السوري والهيئة العليا للتفاوض، إذ يحاول إقناع الجانب التركي بضم شخصيات من مجلس سوريا الديمقراطية إلى اللجنة الدستورية، فيما يحاول الاستعانة بدعم دولي لقبول هيئة التفاوض بمشاركة كردية واسعة في اللجنة الدستورية.

وتأتي زيارة جيفري في ظل التقارب الروسي التركي حول الملفات في سوريا، وتراجع الاهتمام الأمريكي بالملف السوري بعد إعادة الانتشار شمال شرقي سوريا .