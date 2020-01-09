لجنة لتعديل عميق في الدستور الجزائري

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية، عن تشكيل لجنة خبراء من «كفاءات جامعية» لإعداد مقترحات حول «تعديل عميق» للدستور الجزائري، يعرض بعدها على استفتاء شعبي.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أستاذ القانون الدولي أحمد لعرابة رئيساً للجنة تعديل الدستور، والذي يعد من أبرز الأكاديميين الجزائريين في المجال القانوني والدستوري وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة.

وكشف بيان عن الرئاسة الجزائرية بأن اللجنة تتكون من خبراء وكفاءات جامعية وطنية تتكفل بالإعداد لصياغة الدستور الجديد «بشكل عميق»، والذي يهدف إلى «بروز أنماط حكامة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة»، ولم يوضح البيان طبيعة تلك الأنماط، بينما حدد أعضاء اللجنة بـ16 أكاديمياً.

كما أوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بالجزائر أن قرار إنشاء اللجنة جاء «تجسيداً لالتزام كان رئيس الجمهورية بتعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة».