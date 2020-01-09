قتلى في انفجار قرب مبنى البرلمان الصومالي

المصدر: مقديشو - وكالات

أودى تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشيو بحياة ثلاثة أشخاص وأصيب 6 آخرين.

وانفجرت السيارة وسط العديد من السيارات الأخرى عند حاجز على طريق مكة المكرمة قرب منطقة سيدكا، حيث يقع البرلمان الصومالي.

وتبنت حركة الشباب الإرهابية التفجير الذي يأتي بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته الحركة أيضاً وأودى بحياة 81 شخصاً في 28 ديسمبر.

واقتحام إرهابيين الأحد قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأمريكية.

وقال المسؤول الأمني محمد عبدي قادر، في تصريحات له: «يشبه ذلك انفجار سيارة مفخخة».

وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة، فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.