الجيش الليبي يحرّر جزيرة الشريف في طرابلس

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

حرّر الجيش الوطني الليبي، جزيرة الشريف في طرابلس، وفيما واصل الجيش تقدّمه في مصراتة، شهدت المناطق المحررة في العاصمة انتفاضة شعبية لدعم الجيش الوطني.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش الليبي سيطرت على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة في طرابلس.

وقال المركز، «القوات المسلحة والشباب المساند تسيطر على جزيرة الشريف بمشروع الهضبة، والذي يربط مشروع الهضبة بمنطقتي سيدي حسين الهضبة القاسي وصلاح الدين».

واصل الجيش الوطني الليبي، أمس، تقدمه في طوق مصراتة، رغم القصف المكثف من قبل الطيران التركي المسير على قواته.

وقالت مصادر ميدانية لـ«البيان» إن الميليشيات تعمدت، أمس، حرق الإطارات المطاطية للتخفي وراء الدخان، حتى تتحاشى ضربات سلاح الجو، مشيرة إلى أن أعداداً من المرتزقة الذين جلبتهم تركيا من شمال سوريا يشاركون في محاولة العمل على عرقلة تقدم الجيش.

وأكد مصدر من الجيش الوطني، مقتل أربعة جنود من منتسبي الكتيبة 302 التابعة لقواته نتيجة قصف نفذته طائرة تركية مسيرة داعمة لحكومة السراج.

بينما أفادت غرفة عمليات الكرامة التابعة للمنطقة الغربية، أنه تم إسقاط الطائرة التركية المسيرة، التي نفذت الهجوم من قبل الدفاعات الجوية في منطقة الوشكة الواقعة بين سرت ومصراتة.

وشهدت المناطق المحررة في طرابلس انتفاضة شعبية لدعم الجيش الوطني، في ظل تراجع الميليشيات التي شهدت في الأيام الأخيرة، تخلي عدد مهم من مقاتليها عن أسلحتهم، والعودة إلى مناطقهم، بعد أن أعلنوا رفضهم القتال مع المرتزقة والغزاة الأتراك.

في الأثناء، كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري أن تقارير وردت تفيد بتجميع الجماعات الإرهابية والتخطيط للهجمات على مرافق النفط، وشلل موارد الشعب الليبي. وأضاف المسماري في بيان للقيادة العامة، أنه بعد هذه الاعتبارات، أصدر القائد العام المشير خليفة حفتر الأوامر بأداء هجوم وقائي لحماية هذه الموارد الاستراتيجية بناء على خطة استراتيجية وضعها المشير.

قرار

أصدر رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي قراراً بتعيين آمر لقاعدة القرضابية الجوية سرت.ونص القرار على تعيين عميد طيار صالح محمد حبيب البرعصي آمراً للقاعدة بعد أن تم تحريرها اعتباراً من 09 يناير 2020. وطالب الجروشي في قراره منتسبي قاعدة القرضابية الجوية سرت الالتحاق بالقاعدة وتجهيزها للعمليات. (بنغازي - البيان)

82 دولة إسلامية تدين التدخل التركي

أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، التدخل في شؤون بعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك التدخل التركي بليبيا.

جاء هذا خلال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، التي انعقدت في مكة المكرمة بمشاركة 82 دولة حول العالم.

وأعرب المجلس عن تأييده لما صدر عن لقاء القمة التاريخية الأخيرة للوحدة الإسلامية الذي عقدته الرابطة بمكة المكرمة، داعياً المجتمعين من الأمة المسلمة إلى التمسك بما أرسته الشريعة الإسلامية من معاني الأخوة والوحدة.

تحرك أوروبي

يعتزم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل القيام السبت المقبل بزيارة لكل من تركيا ومصر لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال الناطق باسمه إن ميشيل سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ظهر السبت، على أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة في مساء اليوم نفسه.

في الأثناء عقد وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص اجتماعاً امس في القاهرة بحث الأوضاع في ليبيا .

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع إن هناك جهوداً لإيجاد حل للأزمة الليبية.