التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً لمناقشة تنمية القدس

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين بمقر المنظمة في جدة، لاطلاع الدول الأعضاء على فحوى الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس الشريف، والآليات المقترحة من دولة فلسطين لتنفيذها، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الرابعة عشرة ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر دياب، في كلمة بالنيابة عن الأمين العام للمنظمة: «تضامن المنظمة المستمر ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني قصد حماية مقدساته ونيل حقوقه المشروعة، ما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، مشيراً إلى أنّ الاجتماع يجسد التزام المنظمة الثابت والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تجاه دعم مدينة القدس.

ونوّه الأمين العام المساعد، في كلمته، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بجهود المنظمة وتحركاتها السياسية إزاء القضية الفلسطينية، داعياً إلى الإسراع في وضع الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس، التي تبنتها القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، موضع التنفيذ.

وأشار إلى انتهاج مبادرات عملية تهدف لصون تراث مدينة القدس وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحماية الأماكن المقدسة فيها، إلى جانب دعم أهلها المرابطين، وتعزيز صمودهم وثباتهم في أرضهم، حتى تعود مدينة القدس منارة ومركز إشعاع حضاري كما كانت على مر العصور.