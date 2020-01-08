التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الاعلام الكويتي، محمد الجبري تشكيل لجنة تحقيق محايدة، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح الجبري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان اللجنة ستضم ممثلين لعدة جهات.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أكد اليوم، اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

ونقلت صحيفة «القبس الإلكتروني» عن مصدر مطلع أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن «نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام» عار عن الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في «تويتر» بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.