تعرف على مواقف الدول بشأن الضربات الإيرانية في العراق

المصدر: باريس - أ.ف.ب

توالت ردود أفعال دول العالم على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد قاعدتين، تتواجد فيها قوات للتحالف الدولي، ويستخدمهما جنود أمريكيون في العراق، قالت إنها رد على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.

فرنسا

دانت فرنسا الأربعاء الضربات الإيرانية داعية إلى «خفض التصعيد».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان «تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب داعش، الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف».

بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء طهران إلى «خفض التصعيد بصورة عاجلة» مُديناً الهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق.

وقال جونسون أمام البرلمان «بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات التحالف. على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة، وعليها العمل من أجل خفض التصعيد بصورة عاجلة».

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال في وقت سابق «ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون». وعبر عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ بالستية».

ألمانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب- كارينباور أن ألمانيا تدين «بشدة الاعتداء» الإيراني بإطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنوداً أمريكيين في العراق.

وقالت في حديث لشبكة «ايه ار دي» العامة «لقد تبين أنه من الضروري الآن ألا ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر»، موضحة أنه يعود «قبل كل شيء إلى الإيرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد».

من جهته قال ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل «كل الأطراف المعنية يجب أن تبدي الآن ضبط نفس وأن تنتقل من منطق التصعيد إلى منطق الحوار».

من جهته طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أيضاً من طهران «التخلي عن أي تحرك يمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد».

وأضاف «نحن على اتصال منذ أيام مع كل الأطراف» بهدف تهدئة التوتر.

حلف الأطلسي

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء أطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأمريكية.

وكتب في «تغريدة» «أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأمريكية والتحالف في العراق. الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر». وقال ضابط في الحلف إن لا إصابات في صفوف القوات التي تقوم بمهمة تدريب في العراق.

الصين

دعت الصين الى «ضبط النفس» بعد الهجمات التي شنتها إيزان على قاعدتين يستخدمهما جنود أمريكيون في العراق.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين إنه «ليس من مصلحة أي طرف أن يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بشكل إضافي».

الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوروبية، «مثال جديد على التصعيد».

وقال بوريل في بروكسل «الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق، تستخدمهما القوات الأمريكية والتحالف، بينها قوات أوروبية، مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة». وحذر من أنه «ليس من مصلحة أحد مفاقمة دوامة العنف».