اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية كونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم، اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا)، مشيراً إلى أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.

وكان مصدر مطلع لـ«القبس الإلكتروني» أكد في وقت سابق، أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن «نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام» عار عن الصحة تماماً، وأن حساب (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد تم اختراقه. وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في «تويتر» بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.