بالفيديو.. تحليق كثيف للطيران العسكري في سماء بغداد

المصدر: أ ف ب

شهدت سماء العاصمة العراقية فجر اليوم الأربعاء تحليقاً كثيفاً للطيران العسكري بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدة عسكرية عراقية تضم جنوداً أمريكيين، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وشنّت طهران فجر الأربعاء هجوماً صاروخياً بالستياً على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار في غرب العراق.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" استهدفت القاعدة، عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".