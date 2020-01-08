الاحتلال يرفض استئناف الأسير زهران

المصدر: دبي - البيان

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في «عوفر» رفضت الاستئناف المقدّم باسم الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم الـ107 على التوالي.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن الهيئة أن المحكمة طلبت تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه إنهاء اعتقاله الإداري؛ مدّعية ضرورة إخضاعه للتّحقيق، وأن وضعه الصّحي لا يسمح بذلك، علماً أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف «المسكوبية» كانوا حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ90 في «عيادة سجن الرملة»، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي للأسير.

واستنكرت الهيئة ادّعاء محكمة الاحتلال، وأكّدت أنها ستقوم بالطّعن على القرار أمام محكمة الاحتلال العليا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت زهران «بلا تهمة» منذ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وبيّنت أن إدارة سجن الرملة كانت نقلت الأسير زهران إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصّحي، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، إضافة إلى فقدانه أكثر من 35 كغم من وزنه.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال.